Medios hondureños destacan que la Selección de Nicaragua quedó varada en El Salvador

La selección nicaragüense de futbol partió este domingo (3-4 pm) en horas de la tarde a Honduras para el partido ante los catrachos por las eliminatorias mundialistas, pero por problemas de la aerolínea llegaron hasta hoy (3 am) a su destino.

Nicaragua llega tarde a Honduras para eliminatorias mundialistas

La Azul y Blanco de Managua “voló” a El Salvador para hacer escala y luego llegar a Honduras su destino final. Los pinoleros llegaron al aeropuerto internacional Augusto C. Sandino (4 pm) para abordar su vuelo a suelo salvadoreño (6 pm) y llegar a las 8 pm, posteriormente salir 9:50 pm a Honduras y llegar a las 11:40 pm, pero un retraso en la compañía aérea dejo a los nicas “varados” en el aeropuerto salvadoreño para poder abordar su avión.

Al final los nicas llegaron este lunes a las 3 am a suelo hondureño para descansar y hoy en horas de la noche reconocer el terreno de juego del estadio Nacional Chelato Ucles y prepara el partido de mañana martes (8 pm). Espere transmisión deportiva de los Galácticos de TU NUEVA RADIO YA.

“El motivo de su retraso es debido a un error de parte de la aerolínea, provocando que la estancia del combinado nicaragüense se extienda provocando un desgaste en los futbolistas previo a su duelo. Los jugadores nicaragüenses fueron captados en la sala de espera del aeropuerto, incómodos y fatigados de la espera para reanudar su viaje”, destacaron los medios hondureños.

“Este retraso podría condicionar los trabajos como reconocimiento de cancha y otros protocolos como la conferencia de prensa previa al encuentro, sumado al desgaste físico y mental con el que llegará la delegación”, recalcaron los catrachos.

En la primera fecha de la eliminatoria final rumbo a la Copa del Mundo, Nicaragua en casa empató 1-1 ante Costa Rica y Haití como local empato 0-0 ante los hondureños. Este martes Honduras vs Nicaragua y Costa Rica recibe a Haití.