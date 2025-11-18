Mbappé y PSG: la disputa millonaria que hace historia

El astro francés Kylian Mbappé exige más de 300 millones de dólares a su ex equipo el Paris Saint Germain, alegando salarios pendientes, acoso moral, trabajo no declarado e incluso fallas de seguridad durante su etapa en París.

Mientras la institución parisina reclama ahora 510 millones de dólares al delantero, argumentando que su negativa a aceptar la histórica oferta de 300 millones de euros del Al Hilal representó un daño económico directo para el club.

Las cifras en disputa superan los 800 millones de dólares, convirtiendo este conflicto en el más costoso en la historia del deporte.

Kylian Mbappé ha acumulado una fortuna estimada de alrededor de 250 millones de dólares hasta 2025, con ingresos anuales cercanos a los 63 millones de dólares entre salario, bonos y patrocinios.