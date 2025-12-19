Mbappé busca superar el récord de Cristiano Ronaldo

Este sábado a las dos de la tarde el Real Madrid se enfrenta al Sevilla, en el partido correspondiente a la Liga de España, en el duelo el delantero francés Kylian Mbappé podría alcanzar o superar un record de su máximo ídolo Cristiano Ronaldo.

El delantero francés suma 58 goles en su primera temporada con el equipo, si anota uno o dos goles empataría o superará la marca de Cristiano, que en su primer año en el Madrid anotó 59 goles.

El encuentro contra el Sevilla llega en un momento de tensión para el club, con cuestionamientos hacia el técnico Xabi Alonso tras los últimos resultados.

En otro encuentro el domingo Barcelona juega contra el Villareal a las nueve de la mañana hora de Nicaragua.

En la tabla de posiciones de la Liga Barcelona es líder con 43 puntos, mientras el Real Madrid es segundo con 39 puntos.