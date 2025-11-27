Mbappé brilla con cuatro goles en triunfo del Real Madrid

En una jornada mágica en la que Kylian Mbappé anotó cuatro goles, el Real Madrid venció 4-3 al Olympiacos, esta tarde en un nuevo partido de la UEFA Champions League.

Los goles de Kylian fueron anotados al minuto 22, 24, 29 y 60, sin embargo, no todo fue alegría pues el Real Madrid recibió tres goles y se le complicó el partido.

En los otros partidos el Atlético de Madrid venció 2-1 al Inter, Liverpool perdió 4-1 contra el PSV; y el campeón París Saint Germain venció 5-3 al Tottenham.

Asimismo, en duelo de equipos invictos el Arsenal doblegó 3-1 al Bayern de Múnich.

El Arsenal es el único equipo en sumar 15 puntos y está en primer lugar. París Saint Germain, Bayern de Múnich, Inter y Real Madrid están en segundo lugar con 12 puntos, y el Barcelona está en el puesto 18, con siete puntos.