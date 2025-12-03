La tarde de este miércoles el destacado atleta de fisicoculturismo Maxssuel Vallejos, fue recibido por nuestras autoridades luego de tener una gran actuación en el campeonato mundial.

Maxssuel, ganó tres medallas de bronce en toda la competición que reunió atletas de todo el mundo, además se ubicó en los puestos 4 y 5 en otras categorías.

El compañero Daniel Sequeira, en representación del Instituto Nicaragüense de Deportes y del Gobierno de la República, fue el encargado de dar la calurosa bienvenida en el Aeropuerto Internacional Augusto C Sandino, de Managua.