En el Instituto Nicaragüense de Deportes se dio a conocer este martes en conferencia de prensa que Matagalpa será sede de la Copa de Campeones del Boxeo Aficionado a realizarse este sábado a las seis de la tarde.

Serán 16 combates los que se realizarán en la cancha El Brigadista, gracias al apoyo fundamental de la Alcaldía de Matagalpa.

La vicealcaldesa de Matagalpa, compañera Yohaira Hernández Chirino, dijo en la conferencia que recibirán a todos los atletas con una revista cultural, una cena de bienvenida y otros atractivos.

Todos los atletas participantes de la velada llegarán el viernes por la mañana a Matagalpa, y por la tarde será la ceremonia de pesaje en el cerro El Calvario, un centro turístico de la ciudad.

Alexander Marín, secretario de FENIBOXA, también dijo que todos los campeones y subcampeones, además de las medallas llevarán premios en efectivo.