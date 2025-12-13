Matagalpa se viste de gala con el Campeonato de Campeones de la Copa Alexis Argüello

Mañana sonará la campana en la cancha de Brigadista en la ciudad de Matagalpa con el Xll campeonato de campeones de la Copa Alexis Argüello.

En conferencia de prensa que se realizó en el mirador el calvario, donde se realizo el pesaje oficial, el alcalde de la comuna de la ciudad Matagalpa zadrach zeledon le dio la bienvenida a todos a los atletas que estarán participando en este campeonato, que se sientan en casa ya que gracias a nuestro gobierno se vive en paz y armonía.

En conferencia de prensa que se realizó en el mirador el calvario, donde se realizo el pesaje oficial, el alcalde de la comuna de la ciudad Matagalpa zadrach zeledon le dio la bienvenida a todos a los atletas que estarán participando en este campeonato, que se sientan en casa ya que gracias a nuestro gobierno se vive en paz y armonía.

Por su parte Yuri Prabia coordinador de la juventud Sandinista dijo que la ciudad de Matagalpa se siente orgulloso al recibir este campeonato y que espera que el día de mañana se desborde toda la ciudad a ver estoy 16 combate que iniciarán a partir de la 6pm.

Mientras que la coordinadora a nivel Nacional del movimiento Alexis Argüello la Compañera Perla Rostran, dijo que este Campeonato de campeones será todo un éxito en la ciudad de Matagalpa y que no lo duda que estos 16 combates será de puro adrenalina ya que estánran los 32 mejores boxeadores a nivel nacional.

Hay que mencionar que habrá un itinerario para todos los boxeadores iniciando por la casa del café de la ciudad de Matagalpa y por la noche una gran cena de gala donde estarán también los mejores deportistas destacado en este año en todo los Deporte de esta bella ciudad.