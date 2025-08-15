type here...
Matagalpa inaugura su Polideportivo este sábado

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

Con el juego amistoso entre la selección de Nicaragua y Bahamas, este sábado será inaugurado el Polideportivo de Matagalpa, la nueva joya deportiva de ese departamento.


La ceremonia de inauguración dará inicio a las 3:30 de la tarde con las autoridades del baloncesto nacional, autoridades del departamento y actos culturales.


El Polideportivo cuenta con tabloncillo nuevo, sistema de iluminación, cronómetro digitales de primer nivel y será aprovechado para múltiples disciplinas deportivas.


Las familias de Matagalpa tendrán la oportunidad de ver jugar a Norchad Omier, quien en el juego en Managua no tuvo ni un solo minuto.

