domingo, septiembre 14, 2025
Masaya vence a Chontales y extiende serie semifinal del Pomares

Por José García
Las Fieras del San Fernando vencieron 4-2 a los Toros de Chontales la tarde de este domingo y extendieron la serie semifinal del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares.


En el partido jugado en Juigalpa, por Masaya ganó Oliver Espinoza, el juego salvado fue para Fidencio Flores, mientras la derrota fue para Danilo Bermudez  de Chontales.


Masaya vino de atrás para ganar el juego, en el octavo ininngs perdían 2-1, sin embargo la salida del picher de Chontales Danilo Bermudez, le abrió las puertas para realizar la remontada y finalizar esa bateada en ventaja de 4-2.


La serie favorece 3-2 a los Toros de Chontales, el próximo martes en Masaya volverán a jugar, si gana el equipo local habría séptimo juego y si gana Chontales avanzan a la final del Pomares.


La otra serie semifinal culminó 4-1 a favor de los Dantos que eliminaron a los Tigres de Chinandega.

