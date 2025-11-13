Más de 40 periodistas hondureños acreditados y más de 4 mil aficionados catrachos estarán en el Nacional

Este jueves desde las 8 pm se realizará el partido de la ronda eliminatoria para la Copa del Mundo de fútbol 2026 entre las selecciones de Nicaragua y Honduras y el ambiente estará espectacular.

La federación nicaragüense de fútbol, FENIFUT, recibió la solicitud de aproximadamente 70 credenciales de periodistas hondureños, de las cuales 40 fueron aprobadas, además vía federación de Honduras, se solicitaron más de 3 mil entradas para aficionados catrachos, siendo más solicitudes de credenciales y aficionados que los que tuvieron en el primer partido de estas eliminatorias ante Costa Rica.

La selección de Honduras, quedando pendiente solamente dos partidos es líder del grupo con ocho puntos, Costa Rica seis, Haití cinco y Nicaragua ya eliminado con solamente una unidad. Los hondureños hoy ante Nicaragua y la próxima semana en San José ante Costa Rica. Es decir, si los catrachos ganan hoy y en el partido de Costa Rica-Haití no hay ganador o derrota de los ticos, Honduras automáticamente clasifica de manera directa al mundial del 2026 a realizarse en Canadá, Estados Unidos y México.

Por esos detalles, la expectativa de los aficionados hondureños para el partido de esta noche. No tengo duda que el desafío se jugara nuevamente a casa full (18 mil aficionados) y también hay que mencionar que los hondureños son los favoritos para conseguir la victoria.