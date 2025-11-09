Marruecos firma la mayor goleada en la historia mundialista al imponerse 16-0 a Nueva Caledonia

La selección Sub-17 de Marruecos protagonizó una jornada histórica en el Mundial de la categoría al imponerse por 16-0 a Nueva Caledonia, en la mayor goleada en la historia de los torneos FIFA.

Marruecos consiguió la mayor goleada en la historia de los Mundiales FIFA

En la victoria de Marruecos, Adam Chakir, Taha El Ouardi y Oussama El Khaili metieron tres goles cada uno.

Nueva Caledonia, sufrió demasiado rápido la expulsión de dos jugadores defensores, por tal razón recibieron tremenda paliza.

Con la victoria Marruecos quedó tercer lugar de su grupo y logró avanzar a la siguiente fase donde están esperando rival.