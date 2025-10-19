Marruecos campeón del Mundial Sub-20 en Chile

La selección de Marruecos se consagró campeona del Mundial Sub-20 disputado en Chile, tras derrotar sin problemas a Argentina por 2-0 en la final celebrada en el Estadio Nacional de Santiago, la noche del domingo.

El héroe del encuentro fue el delantero Yassir Zabiri, quien anotó ambos goles en los minutos 12 y 29 para ser considerado el jugador más valioso.

La coronación de Marruecos en el Mundial Sub-20 no es solo una victoria deportiva es el reflejo de una nación que cree en sus jóvenes, que apuesta por el talento y que se atreve a soñar en grande.

En el partido por el tercer lugar Colombia venció 1-0 a Francia.