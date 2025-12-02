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Managua y Diriangén por la final del torneo apertura

Por Miguelito Espinoza
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Ese sábado se jugarán los partidos de vuelta de la ronda semifinal del torneo apertura del futbol nicaragüense. Los Caciques recibirán a Sébaco y Managua FC espera al Real Estelí.

En el partido de Ida los capitalinos de Managua F.C derrotaron como visitante (Estadio Independencia) a los norteños 2-0 y están a un paso de llegar nuevamente a la final. Recordemos que los capitalinos son los actuales campeones nacionales. El desafío se realizará en el estadio nacional a las 6pm.

Por su parte los Caciques del Diriangén derrotaron 1-0 de visitante a Sébaco y este sábado recibirán en el estadio de los Caciques a los cebolleros de Sébaco a las 8pm.

El líder general del torneo fueron los Caciques, Managua FC segundo, Real Estelí tercero y Sébaco cuarto en la tabla general. El campeón de este torneo estaría clasificando de manera directa a la IV Edición de la Copa Centroamericana.