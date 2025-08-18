Managua F.C. juega su último partido de Copa Centroamericana de CONCACAF ante Plaza Amador

El Campeón del fútbol nacional los Leones Azules del Managua FC cierran su participación en la Copa Centroaméricana de CONCACAF ante Plaza Amador, de Panamá.

El partido será este martes a las 6 de la tarde en el estadio Rommel Fernández, de ciudad Panamá.

Managua FC ya está eliminado tras perder sus primeros tres juegos en el torneo.

El miércoles a las 8 de la noche el Cacique Diriangén busca su clasificación a cuartos de final enfrentando al Real España, de Honduras, a las ocho de la noche, en territorio catracho.

El jueves el Real Estelí se mide al Club Deportivo Hércules, de El Salvador, el partido será en el estadio Independencia de Estelí, a las ocho de la noche.