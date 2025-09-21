Los Dantos buscan su quinto título del Pomares ante los Toros de Chontales

La serie final del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares inicia el martes a las seis de la tarde, en Managua, entre Dantos y los Toros de Chontales.

Los Dantos buscan su quinto título del torneo, mientras Chontales llega a su primera final y se aferran a la posibilidad de ganar el título.

Desde el 2009, los Dantos han sido el mejor equipo del torneo, han jugado ocho semifinales, las últimas seis de forma consecutiva.

Los Dantos fueron campeones del Pomares en 2016 y 2018 venciendo al Boér en ambas ocasiones; en 2021 vencieron a Matagalpa y en 2023, doblegaron a Estelí.

Este lunes en el estadio Nacional Soberanía, de Managua, a las nueve de la mañana empezará la venta de los boletos para el juego del martes que cuestan 30, 80 y 100 córdobas.

También la comisión de béisbol notificó que el segundo partido de la serie a disputarse en Juigalpa, el miércoles será a las cuatro de la tarde.

Tu Nueva Radio Ya, La Súper Líder en los deportes transmitirá todos los partidos de la serie entre Dantos y Toros de Chontales.