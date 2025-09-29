Los Dantos a un triunfo del Penta-campeonato

La “Maquinaria Roja” de los Dantos están a un solo triunfo de convertirse en Campeones por 5ta vez, en esta nueva etapa del Pomares, y este martes a las 6 de la tarde, en transmisión “Galáctica” de Tu Nueva Radio Ya, tendrán la oportunidad de lograrlo.

Los Dantos junto al Bóer son las únicas franquicias que han sido Campeones en 4 ediciones distintas. Los Dantos tendrán el chance de ser los primeros en obtener 5 títulos.

Luego de los primeros 4 juegos de la Serie, el siniestro de los Dantos Leonardo Crawford desde la loma, y el artillero de Chontales Jimmy González desde el Cajón de Bateo han sido los más sobresalientes.

Crawford ha tenido dos apariciones en la Serie Final. La primera fue en el segundo juego cuando en calidad de relevo lanzó 3 innings de un hit sin carreras. Posteriormente en el juego 3, trabajó 6 innings sin carreras y su efectividad en la Final es de 0.00 en 9 innings de labor.

Crawford poncha a 9, superado sólo por Ángel Obando quien abanica a 10 artilleros de Chontales, mientras que Carlos Téller y Jayson Aburto presenta un rescate cada uno.

A la ofensiva Jimmy González batea para .625 puntos. El artillero descarga 10 hits en 16 turnos y no hay nadie mejor que él… Leonardo Ortiz de los Dantos batea para .545 puntos.

Derek Loáisiga es el líder en jonrones con 2 y también comanda las carreras producidas con 7… Ofilio Castro es segundo en impulsadas con 5, mientras que Benjamín Alegría anota 7 carreras y Christian Sandoval lo hace en 5 ocasiones.

Colectivamente Los Dantos batean para .286 puntos y lanzan para 3.50 de efectividad, los Toros por su parte batean para .237 puntos y la efectividad colectiva de ellos es de 5.66.

El 5to Juego de la gran Final será este martes a las 6 de la tarde en el Estadio Soberanía de Béisbol. Podría ser la culminación de temporada mágica para la “Maquinaria Roja”.