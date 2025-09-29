Llega a suelo nica antorcha de Juegos Centroamericanos 2025 a realizarse en Guatemala

La noche de este lunes, llegó a Nicaragua la Antorcha de los Juegos Centroamericanos 2025, justa deportiva a realizarse del 18 al 30 de octubre en la hermana República de Guatemala.

El fuego centroamericano fue recibido por la pesista nicaragüense Itzayana Marenco, quien junto a los atletas Ana Cruz y Alejandra Carmona iniciaron el recorrido del Parque Loma de Tiscapa hacia la Avenida de Bolívar a Chávez hasta Paseo de la Paz, Vida y Esperanza.

Seguidamente, la compañera Bertha Cuadra Vicepresidenta del Comité Olímpico traspasó la Antorcha al licenciado Denis Francisco Alonso, Presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

“Es para mí un honor en representación del Comité Organizador de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 entregar esta antorcha que porta el fuego sagrado centroamericano, símbolo de paz, hermandad y unidad entre nuestras naciones. Su resplandor representa el esfuerzo, la disciplina y la esperanza que inspiran a miles de atletas que muy pronto nos regalarán jornadas de gloria y alegría”, sostuvo Alonso.

Por su parte, la Vicepresidenta del Comité Olímpico Nicaragüense, agradeció al Gobierno de Nicaragua porque ha sido un apoyo extraordinario para el desarrollo del deporte que ha permitido obtener grandes resultados.

El compañero Daniel Sequeira, Co-Director del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), dijo que la delegación nicaragüense que nos representará en los Juegos Centroamericanos la conforman unos 500 atletas acompañados por el cuerpo técnico y médicos, quienes se prevé partan después del 15 de octubre a Guatemala.

“Una vez más el Gobierno de los Co-Presidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, reafirma su compromiso de seguir trabajando para mejorar las mejores condiciones a nuestros atletas”, agregó Sequeira.

La llegada de la antorcha a Nicaragua reafirma los valores de integración y fraternidad que caracterizan a los Juegos Centroamericanos, siendo un mensaje de esperanza para los atletas y aficionados que se preparan para vivir la gran fiesta deportiva regional.

La antorcha fue encendida hace 81 días en Chimaltenango, Guatemala y desde entonces ha recorrido diversos países y departamentos que serán subsedes de los XII Juegos Centroamericanos.