Leyman Benavides busca el título Supergallo en Málaga

El boxeador pinolero Leyman Benavides pelea mañana en Málaga, España, contra el gibraltareño Tyrone Buttigieg, en un combate en el que estará en juego el título Supergallo Latino del Consejo Mundial de Boxeo.

En el pesaje realizado este viernes Leyman marcó por debajo de las 122 libras, al igual que su rival Tyrone Buttigieg, que físicamente se ve más alto y más fuerte en comparación al nicaragüense.

Tyrone Buttigieg, es un boxeador invicto, tiene 10 victorias, tres de ellas por la vía del nocaut, mientras Leyman Benavides, tiene récord de 21 triunfos, 4 por nocauts y seis derrotas.