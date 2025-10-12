Lanzador rivense Erasmo Ramírez queda como agente libre en Grandes Ligas

El veterano lanzador nicaragüense Erasmo Ramírez quedó este domingo oficialmente como agente libre tras finalizar su contrato en el béisbol de Grandes Ligas con los Gemelos de Minnesota.

Ramírez este año registró 2.45 de efectividad, en nueve partidos tuvo cero victorias, por una derrota y un juego salvado, en once episodios de labor, también fue su temporada 14 estando activo en el béisbol de Grandes Ligas.

Ahora Erasmo debe prepararse mejor y esperar una oferta de algún equipo para la temporada 2026 del mejor béisbol del planeta.