Lanzador Nica Fernando Pérez promovido a Doble A, por Toronto

LANZADOR NICARAGÜENSE ES ASCENDIDO A LA CATEGORÍA DOBLE A EN EL BÉISBOL ORGANIZADO

Luego de grandes faenas en el último mes, la organización de los Azulejos de Toronto, ascendió a la categoría doble A, este martes al lanzador pinolero Fernando Pérez.

Pérez, en clases A, tenía récord de seis victorias por cuatro derrotas y efectividad de 3.05, con 94 entradas y un tercio lanzadas, recientemente fue el lanzador de la semana en la Liga

El debut de Fernando Pérez, en la categoría doble A, podría ser el fin de semana con el equipo New Hampshire Fisher Cats.

Hoy la organización de los Azulejos de Toronto, dio a conocer la lista de los mejores prospectos y Fernando Pérez, fue ubicado en el lugar 18.