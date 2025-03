Lanzador estrella de los Yankees Gerrit Cole queda fuera de la temporada 2025

Gerrit Cole, el lanzador estrella de los Yankees de Nueva York, se someterá a una cirugía Tommy John debido a una lesión en el codo derecho y se perderá todo la temporada 2025 en las Grandes Ligas.

Gerrit cole Se Perderá toda Temporada 2025

La lesión ocurrió durante un entrenamiento de primavera, donde experimentó dolor alarmante después de lanzar.

«Me queda mucho por dar, y estoy totalmente comprometido con el trabajo por delante. Atacaré mi rehabilitación todos los días y apoyaré a los Yankees 2025 en cada paso del camino. Me encanta este juego, me encanta competir, y no puedo esperar a estar de vuelta en el montículo, más fuerte que nunca», mencionó Cole en sus rede sociales.

Hasta la temporada 2024, Gerrit Cole acumula un récord de 153 victorias y 80 derrotas, con una efectividad de 3.18 en 317 juegos. Ha lanzado un total de 1,954 entradas, logrando 2,251 ponches.