La UFC regresa a Brasil con la pelea entre Charles Oliveira y Mateusz Gamrot este sábado

Este sábado, la UFC regresa a Río de Janeiro, Brasil, con el esperado combate entre el peleador local Charles Oliveira y el polaco Mateusz Gamrot.

Este viernes ambos peleadores cumplieron con el peso oficial de 156 libras y en sus palabras al público, prometieron una guerra sobre el octágono.

Oliveira, quién es conocido como ‘do Bronx’ que significa crecido en las favelas, tiene 35 años, registra 35 triunfos, con once derrotas.

Por su parte Mateusz Gamrot, tiene 34 años, y acumula 25 triunfos por 3 reveses.

En la pelea semiestelar Deiveson Figueiredo, quién es conocido como el Dios de la Guerra enfrentará al estadounidense Montel Jackson.