La Professional continúa con doble juego entre León y Tren del Norte este martes

A las dos de la tarde, este martes, León se enfrenta al Tren del Norte, en un doble juego en el estadio Rufo Marin, de Estelí, en la reanudación de la Liga Profesional de Béisbol

En el otro juego de la jornada y en transmisión de Tu Nueva Radio Ya, el Bóer se mide a los Tigres de Chinandega, en el estadio Efraín Tijerino Mazariego, a las seis de la tarde.

La tabla de posiciones tiene a Rivas, con 16 ganados y 7 perdidos en primer lugar, el Bóer es segundo, Tren del Norte, tercero, cuarto lugar es para León y en el fondo de la tabla de posiciones Chinandega permanece.

El mejor bateador de la Liga es Raico Santos, del Tren del Norte con 408 puntos de promedio; Rainel Rosario, del Bóer es líder en cuadrangulares con 7 y líder en carreras empujadas con 20.

En picheo Tiago Da Silva, de Rivas, es líder en efectividad con 0.28; también es lider en ponches con 32 y líder en juegos ganados con 4, para tener la triple corona de picheo.