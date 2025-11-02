La Liga Profesional de Béisbol se inaugura el martes con juego León vs Tren del Norte

El estadio Rigoberto López Pérez, de León, será el escenario donde este martes a las seis de la tarde se inaugure la Liga Profesional de Béisbol de nuestro país.

El encuentro será protagonizado por los actuales campeones Leones de León ante los subcampeones el Tren del Norte y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

Los precios de los boletos en León cuestan, 70, 120, 170, 220 y 320 córdobas, dependiendo de la localidad, informaron en la Página del estadio.

En el otro partido de la jornada inaugural, a las 6:30 de la tarde en Chinandega, los Tigres se medirán a los Gigantes de Rivas.

Los Indios del Boér, equipo más popular de nuestro país debuta en la Liga el miércoles enfrentando al Tren del Norte, en Estelí, a las seis de la tarde.

Según dio a conocer la Liga, la primera ronda del torneo será de 32 juegos; a la segunda ronda avanzan los cuatro primeros lugares y uno se va eliminado.

En la segunda ronda se jugarán 12 partidos y los dos primeros lugares clasifican a la final.

La Liga Profesional tiene previsto culminar el sábado 17 de enero y el ganador representará a Nicaragua en la serie de las Américas.