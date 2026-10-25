La Cobrita apunta al Bam y sueña con la gloria mundial en 2027

¡Jordan “La Cobrita” Orozco quiere dar el gran salto! El destacado boxeador nicaragüense considera que en 2027 podría llegar su oportunidad de disputar un título mundial, y entre sus mayores deseos figura enfrentar a Jesse “Bam” Rodríguez.

Jordan “La Cobrita” Orozco apunta al Bam y sueña con título mundial en 2027

Con un impresionante récord de 18 victorias sin derrotas, todas por nocaut, Orozco se ha consolidado como una de las grandes promesas del pugilismo pinolero. Ahora, sus aspiraciones apuntan hacia los desafíos más exigentes del boxeo profesional.

Y medirse al “Bam” sería precisamente uno de ellos. Rodríguez presenta 24 triunfos sin derrotas, con 17 nocauts, y figura entre los mejores peleadores del mundo libra por libra. Su calidad y trayectoria lo convertirían, en principio, en favorito para un eventual enfrentamiento.

Sin embargo, “La Cobrita” confía en tener las herramientas para sorprenderlo. “Él es un súper peleador”, reconoció Orozco, quien considera que posee mayor pegada y que su juventud, junto con sus deseos de alcanzar la gloria, serían factores fundamentales para buscar la victoria.

El nicaragüense habla de una aspiración que espera convertir en realidad. Mientras llega esa oportunidad, mantiene firme su ambición: conquistar una corona mundial y llevar nuevamente el nombre de Nicaragua a lo más alto del cuadrilátero.