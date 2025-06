Ketel Marte rompe en llanto tras insulto sobre su madre fallecida en pleno juego

Durante el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los White Sox de Chicago, el pelotero dominicano Ketel Marte vivió un momento profundamente emotivo que conmovió al mundo del béisbol.

En plena séptima entrada, durante un cambio de lanzador, las cámaras captaron a Marte llorando en el terreno de juego luego de que un aficionado le gritara un comentario ofensivo relacionado con su madre ya fallecida.

Marte se retiró brevemente al dugout, cubriéndose con una toalla, pero regresó al campo y ayudó a su equipo a sellar la victoria 4-1.

La madre de Marte, Elpidia Valdez, murió en un accidente automovilístico en 2017, una pérdida que marcó profundamente al jugador.

Este episodio recordó que, más allá del uniforme, los atletas también cargan con historias personales y emociones reales.

Hoy se conoció que el aficionado de 22 años fue expulsado de por vida de todos los estadios de Grande Ligas.

Sending love to Ketel Marte who was in tears on the field after a fan yelled something at him about his mother, who passed away in a car accident in 2017, per @CDrottar19 pic.twitter.com/I14Zc1gkV1