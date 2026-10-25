Junior Pérez sube al podio en Panamericano de Boxeo en Puebla

El pugilista nicaragüense Junior Pérez conquistó la medalla de bronce para Nicaragua en la categoría de los 50 KG en el Campeonato Panamericano Continental Élite de Boxeo 2026 que se disputa en Puebla, México.

Junior Pérez

Pérez, quien quedó bye en la primera ronda, avanzó hasta las semifinales donde cayó ante el mexicano Pedro Guerrero, quien luego disputó el oro. Al llegar a semifinales, el nica aseguró automáticamente el bronce, siendo la única medalla para la delegación nacional en este torneo.

Nicaragua participó con una delegación reducida de solo tres boxeadores según reportó la Federación Nicaragüense de Boxeo (Feniboxa). Además de Pérez, viajaron el chinandegano Wilbert Vega en los 80 kilos, quien ganó su primera pelea por RSC ante Dominica pero cayó en cuartos ante el canadiense Josh Ofori, y Andy Caballero, quien superó a Fabian Williams de Curazao en preliminares.

El Campeonato Panamericano Continental Élite de Puebla 2026 es clasificatorio para los Juegos Panamericanos Lima 2027. Con este bronce, Junior Pérez se convierte en el único nicaragüense en subir al podio en esta edición, manteniendo viva la esperanza de clasificación continental.

La actuación de Pérez destaca en medio de una participación modesta pero combativa de Nicaragua, logró meterse entre los mejores del continente en los 50 kilogramos.