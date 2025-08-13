Joshua Quezada, el nicaragüense que brilla en Clase A

El lanzador derecho Joshua Quezada, originario de La Paz Centro, Nicaragua, fue promovido por los Cerveceros de Milwaukee desde su categoría Rookie, hasta Clase A, donde usará el uniforme de los Carolina Mudcats.

Joshua Quezada, tiene 21 años, en esta temporada ha participado en 14 partidos, 12 como relevista, tiene cinco victorias y dos derrotas, su efectividad es de 8.15, al permitir 32 carreras limpias en 35.1 entradas de labor.

En los últimos días, dos lanzadores nicaragüenses han subido de categoría, el otro caso es Fernando Pérez, lanzador derecho de Rivas, que ahora juega en doble A, con la organización de los Azulejos de Toronto.