Jornada de Softbol Modificado y Master este fin de semana en Estelí

La jornada del Softbol del fin de semana sábado 19 y domingo 20 de julio, continua en la ciudad de Estelí en la liga Modificada y Master. Hay que destacar que la Asociación Departamental de Softball de Estelí (ASODESOES) organiza ambas ligas.

La XII de la Liga de Lanzamiento Modificado Recreativo tendrá este sábado 19 de julio los siguientes desafíos:

En el estadio Noel Gámez (1:45 pm) estarán Tiburones ante Los Arce, en el Campo San Pedro el equipo Plasencia ante Los Ponce, en el Campo Las Pintadas, El Rosario chocara ante La Thompson. El líder Los Conejos quedaran vacante. Todos dobles juegos.

La tabla de posiciones tiene a Los Conejos como líderes con balance de 8-2 en ganados y perdidos, Los Ponce 5-2, La Thompson 4-4, El Rosario 4-5, Tiburones y Plasencia 3-5, Los Arce 2-6.

Por su parte la Liga de Lanzamiento Lento Master-2025 en su edición XVIII, que es dedicada a Juan Castillo Romero y Bayardo Arauz Torrez, tendrá este domingo 20 de julio los siguientes desafíos:

En el Campo Las Pintadas estarán Novatos ante Ángeles (10 am), en el estadio Noel Gámez (9:30 am) chocarán Santa Cruz ante Erick Sáenz y a continuación PAPA JAM ante Rockos, en el campo Quiabu los Piratas ante La Trinidad, en el Campo El Sistema jugarán Rincón Sofbolero vs Tigres.