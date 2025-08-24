Jordan “La Cobrita” Orozco noquea en Miami y mantiene su invicto

El invicto nicaragüense Jordan “La Cobrita” Orozco volvió a demostrar por qué es considerado una de las promesas más explosivas del boxeo centroamericano.
Este sábado por la noche, en el Miccosukee Hotel & Casino de Miami, Florida, Orozco noqueó en cinco asaltos al mexicano Brayan Ramos, ampliando su récord perfecto a 13 victorias, todas por la vía del nocaut.
Antes de esta pelea, Orozco realizó campamento en Costa Rica junto al tetracampeón Román “Chocolatito” González, y afinó detalles en Miami con su equipo técnico.
Con este triunfo, Jordan Orozco se consolida como uno de los prospectos más prometedores del boxeo nicaragüense. Su promotor, William Ramírez, ha insinuado que podría pelear próximamente en Managua