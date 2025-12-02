El lanzador nicaragüense Jonathan Loáisiga, continua su recuperación para estar listo y buscar un nuevo equipo en Grandes Ligas, en la temporada de 2026.

Según los últimos reportes, Jonathan, está lanzando todos los días, su misión inmediata es realizar pruebas con los equipos que se han contacto con su agente y ver si alguno le ofrece un contrato rentable.

También reportan que Jonathan Loáisiga evalua la posibilidad de lanzar en República Dominicana, aunque también mencionan que podría venir a Nicaragua a seguir con su recuperación.

Jonathan Loáisiga según sitios especializados en tasar a los jugadores de Grandes Ligas, podría tener un contrato de dos a tres millones de dólares.

Loáisiga se lesionó este año del codo y la espalda, situación que lo dejó fuera de los Yankees de Nueva York .