E0l lanzador de Grandes Ligas, Jonathan Loáisiga Estrada, será presentado oficialmente por los Indios del Bóer, el próximo martes a las once de la mañana.

El acto de presentación será realizado en la sala de conferencia del Estadio Nacional Soberanía, de Managua, donde Jonathan también conversará con los medios de comunicación.

«Desde hace dos meses estoy bien, nosotros vamos a trabajar por un inning cuando el equipo lo requiera, seguimos en proceso de rehabilitación para llegar nuevamente al mejor nivel», expresó Jonathan.

El debut de Jonathan con el Bóer será en la segunda ronda de la Profesional que inicia el 23 de diciembre.

Para la próxima temporada de Grandes Ligas, Jonathan todavía no tiene equipo por ende debe hacer buenos trabajos en Nicaragua y buscar un contrato.