Jonathan Loáisiga se encuentra en Texas donde le realizan exámenes en el codo drecho

El lanzador nicaragüense Jonathan Loáisiga se encuentra en Texas, Estados Unidos, desde el lunes donde le están practicando exámenes en el brazo derecho para saber la gravedad de su lesión.

Jonathan finalizó su temporada en Grandes Ligas con los Yankees, tras una distensión en el codo derecho, la semana pasada, sumado a unos dolores en la espalda.

Según los reportes, Jonathan Loáisiga fue sometido a análisis de resonancia magnética y otros procedimientos para conocer el estado del codo derecho y que proceso de rehabilitación debe tener.

Mientras todo esto ocurre el futuro de Jonathan Loáisiga es incierto. El próximo año depende de los Yankees si continuará o no en el equipo. En caso de no seguir, el nicaragüense perderá cinco millones de dólares.

