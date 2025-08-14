Jonathan Loáisiga podría regresar con Los Yankees el 22 de agosto

Según los últimos reportes sobre el lanzador nicaragüense Jonathan Loáisiga, este podría volver a las grandes ligas con los Yankees, hasta el 22 de agosto y no este fin de semana como se tenía previsto.

Jonathan Loáisiga, tuvo tensión en el lado derecho de su espalda y fue colocado a la lista de lesionados, desde el pasado 2 de agosto por los Yankees.

Este fin de semana será clave en el futuro inmediato de Jonathan, pues hará una sesión de bullpen para demostrar si ya está recuperado en su totalidad.

De no mostrarse en plenitud, los Yankees de Nueva York, tienen previsto enviar a Jonathan Loáisiga a las Ligas Menores para seguir con su rehabilitación y su fecha de retorno sería el primero de septiembre, según los reportes.

En toda la temporada Jonathan ha trabajado en 29 partidos, con 29.1 entradas, donde receta 25 ponches, con una derrota, sin victorias, un juego salvado y efectividad de 4.30.