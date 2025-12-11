Jonathan Loáisiga jugará con el Bóer en la segunda de la profesional

El lanzador nicaragüense Jonathan Loáisiga, fue anunciado por los Indios del Boér, como su nueva contratación para la segunda ronda de la pelota profesional de nuestro país.

«Nuestro grandes ligas llega para aportar su fuerza, su experiencia y su espíritu ganador», publicó el Boér, mediante su cuenta en Facebook, donde también agregaron una fotografía de Jonathan Loáisiga, con el uniforme del equipo.

Jonathan ahora tendrá un proceso de rehabilitación con el Bóer, pues la temporada pasada con los Yankees tuvo una lesión en el brazo derecho.

Según reportes, los Cascabeles de Arizona, Gigantes de San Francisco y Cachorros de Chicago, le darán seguimiento a Jonathan Loáisiga pues lo quieren firmar para la próxima temporada de Grandes Ligas.