Jonathan Loaisiga ganará 1,000 dólares por episodio con el Bóer

El grandes ligas nicaragüense Jonathan Loaisiga Estrada jugará con los indios del Bóer en la liga nicaragüense de béisbol profesional y estaría ganando un salario de 10 mil dólares por la segunda vuelta de la liga.

Jonathan Loáisiga ficha por el Bóer con sueldo récord

“Voy a lanzar diez episodios con el Bóer, estaría entrando en inning limpios (iniciando episodios), de arranque en el sexto y a medida que avance la liga el octavo o novena entrada”, dijo el nica en conferencia de prensa.

Entonces, con un salario de 10 mil dólares por diez episodios, estaríamos hablando de mil dólares por episodio lanzado para el pinolero, convirtiéndose en uno de los mejores salarios en la historia de la liga profesional.

La liga continua este miércoles con los siguientes partidos: Los Indios del Bóer viajan a León para enfrentarse a los Leones en el estadio Rigoberto López Pérez y en transmisión deportiva de los GALACTICOS de Tu Nueva Radio Ya, por su parte el Tren del Norte chocara ante los Gigantes de Rivas (6pm).

La tabla de posiciones tiene a los Gigantes como líderes con balance de 19-10, Indios del Bóer 17-12, Tren del Norte 16-12, Leones de León 13-16 y Tigres de Chinandega 7-22.