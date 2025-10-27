Jessica González gana dos medallas de plata y una de bronce en levantamiento de pesas

La atleta nicaragüense Jessica González, ganó dos medallas de plata y una de bronce este lunes en levantamiento de Pesas, en los Juegos Centroamericanos de Guatemala.



Jessica ganó plata en envión y en levantamiento de Pesas total, la medalla de bronce fue ganada en arranque.



Nicaragua también ganó este lunes medalla de bronce femenino en la modalidad de tenis de mesa por equipo.



En el softbol femenino Nicaragua derrotó sin problemas y por nocauts 12-0 a Honduras.

En las semifinales del fútbol femenino El Salvador eliminó 2-0 a Nicaragua.



En Billar en bola 9, Karen García ganó medalla de plata, mientras Edwin Rojas, ganó medalla de bronce.