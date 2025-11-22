Jesse Rodríguez noquea al Puma Martínez y gana pelea de unificación de títulos

Jesse “Bam” Rodríguez reafirmó su condición de estrella del boxeo mundial al derrotar por nocaut técnico en el décimo asalto al argentino Fernando “Puma” Martínez, en Arabia Saudita, la noche del sábado.

Con esta victoria, el estadounidense mantiene su récord invicto de 23 victorias sin derrotas donde ahora ostenta los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo.

Sobre la pelea Jesse aprovechó todos los puntos débiles de su rival, en el decimo round conectó un cruzado de izquierda sobre la mandíbula de Martínez y lo tumbó a la lona para conseguir su victoria.



