Jannik Sinner gana el Master de París y asciende al primer lugar del Ranking Mundial de tennis

El tenista italiano Jannik Sinner se proclamó campeón del torneo de tenis Masters 1000 de París al vencer al canadiense Félix Auger-Aliassime con parciales de 6-4 y 7-6 (4) en la final, la mañana de este domingo.

Con esta victoria, Sinner recupera el puesto número uno del ranking ATP, desplazando al español Carlos Alcaraz, quien fue eliminado en segunda ronda del torneo.

A sus 24 años, Sinner suma ya 23 títulos en torneos importantes, incluyendo cinco trofeos en 2025, entre ellos el de Viena, conquistado apenas una semana antes.

Jannik Sinner en su infancia fue campeón de esquí en Italia entre los 8 y 12 años, sin embargo fue a los 13 que empezó a jugar tenis.