Izayana Marenco y Francisco Garth estarán como abanderados en la Inauguración de los Juegos Centroamericanos
Este lunes se realizará de manera oficial la inauguración de los Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025 y los abanderados por la delegación nicaragüenses serán Izayana Marenco y Francisco Garth. El desfile iniciara a las 6 pm.
Aunque los juegos ya iniciaron, de manera oficial este lunes 20 de octubre será el acto inaugural, donde Marenco medallista de Oro en Judo y Garth medallista de Plata en Baloncesto (3×3) estarán al frente de la delegación pinolera.
El Comité Olímpico por medio de un comunicado de prensa dio a conocer la agenda para este lunes de la tropa nica, donde el futbol masculino (10 am) estará debutando, aquí les dejamos la agenda nica:
ATLETISMO / 3:00 PM
- DECATLÓN: Osman Sánders
- JABALINA FEMENINO: Esperanza Sibaja
- BALA MASCULINO: Máximo Mongalo
- SALTO PÉRTIGA: Ana Granados
- 400 METROS PLANOS MASCULINO: Eliécer Zeledón, Yekell Romero
- 400 METROS PLANOS FEMENINO: Ingrid Narváez, María Carmona
- RELEVOS 4X100 FEMENINO: Alejandra Alvarado, María Carmona, Ingrid Narváez, Esmeralda Ríos
- RELEVOS 4X100 MASCULINO: Fred Ponce, Milton Rodríguez, Edgard Claro, Yeikell Romero
ESGRIMA / 11:00 AM
- Espada Equipos Femenino: Amelia García, Josselin Ramos, Heissel Calderón y Yhireth Quijano
- Florete Equipos Femenino: Keyling López, Heissel Calderón, Yhirieth Quijano y Debanhi Ramos
- Espada Equipos Masculino: Vicente Rojas, Kevin López, Eduardo Sánchez y Flavio Paguaga
SOFTBOL MASCULINO / 3:00 PM
- Nicaragua vs. Belice
HOCKEY SOBRE CÉSPED / 11:00 AM
- Masculino: Contra Honduras TIRO / 10:00 AM
- Pistola Aire a 10 Metros – Equipos Mixtos NATACIÓN / 5:00 PM
- 400 Libre Masculino… Víctor Hernández y Octavio Barbosa
- 200 Espalda Masculino… Erick Blandón y Aldo Zepeda
- 100 Mariposa Femenino… Valeria Bonilla y Andrea Gutiérrez
- Relevo Mixto 4×100… Por definir VOLEIBOL
- Femenino: Contra Belice en Semifinales 2:00 PM
- Masculino: Contra Belice en Semifinales 8:00 PM
BALONMANO
- Femenino: Contra Costa Rica FUTBOL
- Masculino: Contra Guatemala 10:00 AM