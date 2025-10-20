Izayana Marenco y Francisco Garth estarán como abanderados en la Inauguración de los Juegos Centroamericanos

Por Miguelito Espinoza
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Este lunes se realizará de manera oficial la inauguración de los Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025 y los abanderados por la delegación nicaragüenses serán Izayana Marenco y Francisco Garth. El desfile iniciara a las 6 pm.

Izayana Marenco y Francisco Garth serán nuestros abanderados
Izayana Marenco y Francisco Garth serán nuestros abanderados

Aunque los juegos ya iniciaron, de manera oficial este lunes 20 de octubre será el acto inaugural, donde Marenco medallista de Oro en Judo y Garth medallista de Plata en Baloncesto (3×3) estarán al frente de la delegación pinolera.

El Comité Olímpico por medio de un comunicado de prensa dio a conocer la agenda para este lunes de la tropa nica, donde el futbol masculino (10 am) estará debutando, aquí les dejamos la agenda nica:

ATLETISMO / 3:00 PM

  • DECATLÓN: Osman Sánders
  • JABALINA FEMENINO: Esperanza Sibaja
  • BALA MASCULINO: Máximo Mongalo
  • SALTO PÉRTIGA: Ana Granados
  • 400 METROS PLANOS MASCULINO: Eliécer Zeledón, Yekell Romero
  • 400 METROS PLANOS FEMENINO: Ingrid Narváez, María Carmona
  • RELEVOS 4X100 FEMENINO: Alejandra Alvarado, María Carmona, Ingrid Narváez, Esmeralda Ríos
  • RELEVOS 4X100 MASCULINO: Fred Ponce, Milton Rodríguez, Edgard Claro, Yeikell Romero

ESGRIMA / 11:00 AM

  • Espada Equipos Femenino: Amelia García, Josselin Ramos, Heissel Calderón y Yhireth Quijano
  • Florete Equipos Femenino: Keyling López, Heissel Calderón, Yhirieth Quijano y Debanhi Ramos
  • Espada Equipos Masculino: Vicente Rojas, Kevin López, Eduardo Sánchez y Flavio Paguaga

SOFTBOL MASCULINO / 3:00 PM

  • Nicaragua vs. Belice
    HOCKEY SOBRE CÉSPED / 11:00 AM
  • Masculino: Contra Honduras TIRO / 10:00 AM
  • Pistola Aire a 10 Metros – Equipos Mixtos NATACIÓN / 5:00 PM
  • 400 Libre Masculino… Víctor Hernández y Octavio Barbosa
  • 200 Espalda Masculino… Erick Blandón y Aldo Zepeda
  • 100 Mariposa Femenino… Valeria Bonilla y Andrea Gutiérrez
  • Relevo Mixto 4×100… Por definir VOLEIBOL
  • Femenino: Contra Belice en Semifinales 2:00 PM
  • Masculino: Contra Belice en Semifinales 8:00 PM

BALONMANO

  • Femenino: Contra Costa Rica FUTBOL
  • Masculino: Contra Guatemala 10:00 AM