Izayana Marenco gana para Nicaragua primera Medalla de Oro en Juegos Centroamericanos



La atleta nicaragüense Izayana Marenco, de Judo, conquistó la primera Medalla de Oro, para nuestro país en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.



En la categoría +78 Kilogramos del judo, Izayana, tuvo que realizar cuatro combates en dos horas para conquistar esta medalla.



«Fue una prueba muy difícil, luego del viaje no me sentí bien y me tomé un chance para descansar, así que hoy era determinante ganar la medalla», expresó Marenco, para Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes.



Para Nicaragua también conquistaron medalla de bronce las hermanas Mariel y María López, en la prueba de Rifle de Aire por equipo.



Las nicas tuvieron puntuación de 1772.2, quedaron por debajo del Guatemala que ganó Oro y El Salvador con medalla de plata.



En la disciplina de Hockey sobre césped en femenino perdimos 3-1 ante Costa Rica y en masculino también perdimos 3-1 con Honduras.