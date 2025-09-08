type here...
Buscar
33.7 C
Managua
lunes, septiembre 8, 2025
Deportes

Izayana Marenco brilla con dos medallas en judo en El Salvador

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

La judoca nicaragüense Izayana Marenco conquistó dos medallas de plata en la categoría +78 kg, en la Copa Panamericana de Judo, realizada en El Salvador, el fin de semana.

Ambas competencias se realizaron en el Palacio de los Deportes del Instituto Nacional de Deportes de El Salvador.

A lo largo del torneo Izayana Marenco venció a rivales de El Salvador en dos ocasiones; Honduras y la final la perdió ante los representantes de Venezuela.

Izayana Marenco tiene como misión representar a Nicaragua en los juegos Olímpicos de 2028 en los Ángeles.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456