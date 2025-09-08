La judoca nicaragüense Izayana Marenco conquistó dos medallas de plata en la categoría +78 kg, en la Copa Panamericana de Judo, realizada en El Salvador, el fin de semana.

Ambas competencias se realizaron en el Palacio de los Deportes del Instituto Nacional de Deportes de El Salvador.

A lo largo del torneo Izayana Marenco venció a rivales de El Salvador en dos ocasiones; Honduras y la final la perdió ante los representantes de Venezuela.

Izayana Marenco tiene como misión representar a Nicaragua en los juegos Olímpicos de 2028 en los Ángeles.