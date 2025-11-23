Italia tricampeona de la Copa Davis 2025 en Bolonia

Italia se consagró campeón de la Copa Davis 2025 de tenis al vencer a España 2-0 en el SuperTennis Arena de Bolonia, Italia, la tarde de este domingo.



La escuadra italiana alcanzó su tercer título consecutivo, consolidando una hegemonía histórica en el tenis por equipos, sus integrantes fueron de Matteo Berrettini y Flavio Cobolli, mientras por España jugaron Pablo Carreño Busta y Jaume Munar.

El torneo se disputó íntegramente en Bolonia, Italia, celebró una nueva gesta de su selección.