Inter Miami vs New York City: Messi busca la gloria

Este sábado a las cinco de la tarde el Inter Miami enfrenta al New York City, en la final de la Conferencia Este de la MLS y donde la principal figura es Lionel Messi.

El Inter Miami llega a la final como amplio favorito, además acumuló en la temporada regular 19 victorias y solo 7 derrotas.

Individualmente Messi llega en un nivel extraordinario, con 35 goles y 26 asistencias en 32 partidos, acompañado por Luis Suárez, quien suma 10 tantos y 12 asistencias.

Por su parte el New York City FC, en la temporada regular tuvo 17 triunfos y 12 derrotas.