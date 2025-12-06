Inter Miami campeón MLS con Messi brillante

La tarde de este sábado el Inter Miami venció 3-1 a Vancouver Whitecaps en la final de la MLS Cup, coronándose campeón por primera vez desde su fundación.

El encuentro, disputado en el Chase Stadium, no solo significó la primera corona de liga para el equipo de Miami, también fue la despedida de dos leyendas como Jordi Alba y Sergio Busquets quienes retiran del fútbol.

Lionel Messi volvió a marcar diferencias, el astro argentino, a sus 38 años, fue el conductor del juego y asistió en dos ocasiones a Rodrigo De Paul y Tadeo Allende, quienes sellaron el triunfo definitivo.

Messi también levantó su titulo 48 en su carrera, siendo el jugador con más títulos en la historia del de