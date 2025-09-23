Inician los entrenamientos de la Preselección de Béisbol para Juegos Centroamericanos en Guatemala

La Federación Nicaragüense de Béisbol Asociada (FENIBA), dio a conocer una lista de 26 peloteros convocados para los entrenamientos de la preselección de Nicaragua, con miras a la participación de los Juegos Centroamericanos, en Guatemala.

FENIBA anuncia preselección de béisbol rumbo a Centroamericanos

En la lista no se incluyen peloteros de los equipos que participan en la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares entre Los Dantos y Los Toros de Chontales.

Los entrenamientos de la preselección iniciaron este martes en el estadio Jackie Robinson, del IND.

El manager del equipo pinolero para el torneo será Sándor Guido; acompañado en la diligencia por Julio Sánchez.

Los Juegos Centroamericanos darán inicio el 18 de octubre, con la participación de Belice, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

