martes, septiembre 23, 2025
Inician los entrenamientos de la Preselección de Béisbol para Juegos Centroamericanos en Guatemala

Por José Luis García
Lectura: Menos de un minuto(s)

La Federación Nicaragüense de Béisbol Asociada (FENIBA), dio a conocer una lista de 26 peloteros convocados para los entrenamientos de la preselección de Nicaragua, con miras a la participación de los Juegos Centroamericanos, en Guatemala.

En la lista no se incluyen peloteros de los equipos que participan en la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares entre Los Dantos y Los Toros de Chontales.

Los entrenamientos de la preselección iniciaron este martes en el estadio Jackie Robinson, del IND.

El manager del equipo pinolero para el torneo será Sándor Guido; acompañado en la diligencia por Julio Sánchez.

Los Juegos Centroamericanos darán inicio el 18 de octubre, con la participación de Belice, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

