Inicia cuenta regresiva para la V Liga de Voleibol Masculino de Primera División

La tarde de este miércoles, en el Parque Amistad Japón-Nicaragua se realizó la presentación oficial de los 8 equipos que participarán en la V Edición de la Liga de Voleibol Masculino de Primera División 2025.

El evento que inicia el 4 de octubre y se extenderá durante cuatro meses, fue encabezado por la Dirección de Deportes de la Alcaldía de Managua y la Federación Nicaragüense de Voleibol.

Los equipos participantes son: Leones de la Alcaldía de Managua, Panteras de Managua, Real Estelí, Flecheros de Matagalpa, UNAN Managua, Frente Sur Rivas, Tigres de Chinandega y Jaguares de la UAM.

El vicealcalde de Managua, Enrique Armas, dijo que los partidos se jugarán los fines de semana. “El voleibol nicaragüense está viviendo sus mejores momentos y la única forma de seguir en esos momentos exitosos es hacer muchos eventos, torneos y jugar en todos los niveles, por eso este fin de semana empieza el nacional de Primera División Masculino”.

En la primera fecha los juegos serán: Jaguares UAM vs. Tigres de Chinandega; Panteras de Managua ante Flecheros de Matagalpa; Leones ALMA vs. Frente Sur Rivas; y UNAN-Managua frente al Real Estelí.

La liga está dedicada a la memoria del destacado basquetbolista nicaragüense Ángel Sánchez, quien falleció en Europa este primero de octubre.