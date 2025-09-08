En los próximos meses será inaugurado en nuestro país el estadio de Fútbol, Miguel «Chocorrón» Buitrago, ubicado en Managua y casa del equipo de primera división Managua FC.

La construcción ya casi está finalizada, tiene su grama sintética ya instalada, butacas, tendrá capacidad para 2 mil aficionados.

Este escenario deportivo también fue construido bajo estándares internacionales, así que podrá albergar partidos de la selección nacional y juegos de Copa Centroaméricana de la CONCACAF.

Dentro de su infraestructura contará con una área de prensa, vestidores, salón de revisión de jugadas, ocho torres de iluminación y amplio parqueo.

El estadio Miguel «Chocorrón» Buitrago se suma a los estadios modernos de nuestro país, como el Soberanía, Estadio Roberto Clemente, Rigoberto López Pérez, Polideportivo Alexis Argüello como los principales escenarios deportivos.