Houston Astros fichan a Tatsuya Imai por 54 millones

Los Astros de Houston han llegado a un acuerdo por tres años y 54 millones de dólares por firmar el pitcher japonés Tatsuya Imai, procedente de los Seibu Lions de la Liga Japonesa

El acuerdo incluye cláusulas de rendimiento que podrían elevar el valor total del contrato hasta los $63 millones.

El anuncio oficial está pendiente, ya que el acuerdo debe formalizarse en los próximos días, según dijeron fuentes cercanas al jugador.

Imai, de 27 años, era uno de los agentes libres internacionales más codiciados de esta temporada baja tras una campaña estelar en 2025 con los Seibu Lions.

En su última temporada en Japón, el derecho registró una impresionante efectividad de 1.92, con 178 ponches y solo 45 bases por bolas en 163 entradas y dos tercios de trabajo.