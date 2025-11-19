Honduras despide a su técnico Reinaldo Rueda

La Federación Nacional de Fútbol de Honduras, anunció la salida del entrenador colombiano Reinaldo Rueda, luego de que la selección quedara fuera de la clasificación al Mundial 2026, tras haber perdido ante Nicaragua y empatado frente a Costa Rica.

Reinaldo Rueda deja Honduras tras quedar fuera del Mundial

El estratega, que ya había dirigido a Honduras en el Mundial de Sudáfrica 2010, no logró repetir la hazaña y se despidió entre lágrimas en la conferencia de prensa posterior al partido. “Lo intentamos, pero no alcanzó”.

La Fenafuth informó que iniciará un proceso de reestructuración para definir al nuevo cuerpo técnico y preparar el futuro de la selección, con miras a la Copa Oro y a las próximas eliminatorias.

Sobre nuestro país y su técnico Marco Antonio Fantasma Figueroa, todavía no hay un pronunciamiento sobre su continuidad en el equipo…

Aunque ya es de conocimiento público que su contrato ya terminó con la selección de Nicaragua.

Se espera que en Costa Rica, también despidan al Mexicano Miguel Piojo Herrera, que tampoco avanzó al mundial.